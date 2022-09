Jahns Marc Pawletta scheitert hier an Ganderkesees Schlussmann Christian Klattenhoff. Pawletta erzielte aber noch einen Treffer. Foto: Christoph Kulhoff up-down up-down Fußball-Kreisliga der Männer TV Jahn gewinnt Wasserschlacht und bringt Ganderkesee in Not Von Jan von Holt | 19.09.2022, 19:45 Uhr

Fußball-Kreisligist TV Jahn Delmenhorst robbt sich so langsam an die oberen Tabellenplätze heran. Gegner Ganderkesee steckt dagegen im Abstiegsstrudel. Bereits am Dienstagabend warten die nächsten Herausforderungen.