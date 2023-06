Riesenfreude beim TV Neerstedt: die Handballerinnen haben sich den Verbleib in der Oberliga gesichert. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Relegation zur Handball-Oberliga TV Neerstedt besiegt MTV Großenheidorn und feiert Klassenerhalt Von Heinz Quahs | 12.06.2023, 18:01 Uhr

Die Handballerinnen des TV Neerstedt treten auch in der Saison 2023/24 in der Oberliga an. Vor rund 200 Zuschauern gewannen sie das Rückspiel der Relegation gegen den MTV Großenheidorn.