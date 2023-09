Handball-Oberliga der Frauen HSG Hude/Falkenburg geht als Favorit ins Derby gegen TV Neerstedt Von Richard Schmid | 16.09.2023, 10:11 Uhr Schaffen es Nadja Kunz (links) und Celina Struß mit dem TV Neerstedt erneut, der favorisierten HSG Hude/Falkenburg ein Bein zu stellen? Letzte Saison gelang dies zweimal. Foto: Lars Pingel up-down up-down

In der Handball-Oberliga-Nordsee steigt am Wochenende das Nachbarschaftsduell zwischen der HSG Hude/Falkenburg und dem TV Neerstedt. So ordnen die Trainer Bernd Spille und Cordula Schröder-Brockshus die Lage vor dem Spiel ein.