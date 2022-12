Einige der jungen VG-Mannschaften spielen ihre ersten Volleyball-Wettbewerbe überhaupt. Symbolfoto: Rolf Tobis up-down up-down Überblick über Nachwuchsligen U13-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum landen auf Platz drei Von Klaus Erdmann | 04.12.2022, 14:24 Uhr

Die jungen Delmenhorster Sportler nahmen an einem Vorbereitungsturnier in Achim teil. Auch die anderen VG-Teams beteiligen sich an Meisterschaften. So läuft es aktuell.