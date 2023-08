Für JFV-Trainer Frank Ritter (links) und sein Team steht Mitte August das erste Punktspiel an. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Saisonstart im Fußball U15 des JFV Delmenhorst traut sich in der Landesliga einiges zu Von Klaus Erdmann | 01.08.2023, 16:12 Uhr

Die C-Junioren des Jugendfördervereins Delmenhorst starten 2023/24 in der deutschlandweit zweithöchsten Liga ihrer Altersklasse. So gehen sie das Projekt an.