Die B-Jugend des FC Hude hat im Jahr 2023 eine beeindruckende Serie hingelegt. Foto: FC Hude/Sascha Stolze

Fußball-Bezirksliga U17 des FC Hude jagt Platzierung für die Vereinsgeschichte Von Daniel Niebuhr | 24.05.2023, 21:15 Uhr

Der B-Jugend des FC Hude könnte in der Fußball-Bezirksliga die beste Saison einer Nachwuchsmannschaft des Clubs in diesem Jahrtausend gelingen. Zuletzt präsentierte sich das Team bei einem Turnier in Dänemark.