Die Jungen des TSV Ganderkesee haben ihre Saison in der Tischtennis-Bezirksliga mit starken Leistungen beendet. FOTO: imago images/Joaquim Ferreira Tischtennis-Bezirksliga U18 des TSV Ganderkesee unerwartet Spitze im Landkreis Oldenburg Von Andreas Giehl | 05.04.2022, 18:07 Uhr

Die Tischtennis-Jungen des TSV Ganderkesee weisen den Gemeinderivalen VfL Stenum in der Bezirksliga überraschend klar in die Schranken – an der Platte und in der Tabelle.