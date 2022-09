Lars Frerichs (rechts) und die Ü40-Senioren des TuS Heidkrug treffen am Sonntag auf den SV Brake. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Ü40 von Heidkrug und Falkenburg gefordert, Wildeshausen verliert und | 22.09.2022, 16:43 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 22.09.2022, 16:43 Uhr

Am Wochenende treten die Alt-Senioren des TuS Heidkrug und des TV Falkenburg in der Quali zur Niedersachsenmeisterschaft an und Landesligist VfL Wildeshausen rutscht tiefer in die Abstiegszone.