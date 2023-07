Imke Garde (links) und Anke Iben (rechts) von der LGG Ganderkesee haben beim Abendsportfest in Delmenhorst für verschiedene Wettkämpfe gemeldet. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Im Stadion Delmenhorst Über 150 Leichtathleten gehen beim Abendsportfest an den Start Von Klaus Erdmann | 13.07.2023, 13:44 Uhr

In diesen Disziplinen messen sich die Sportler am Freitagabend im Stadion an der Düsternortstraße.