Fußball-Regionalliga Urgestein vor letztem Liga-Heimspiel für den SV Atlas Delmenhorst Von Daniel Niebuhr | 17.05.2023, 17:58 Uhr

Der SV Atlas empfängt am Freitag den Bremer SV zum vorerst letzten Regionalliga-Spiel in Delmenhorst. Für die Gäste geht es um den Klassenerhalt. Bei Atlas bekommen zwei scheidende Spieler einen Platz in der Startelf.