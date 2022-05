Für Henning Kaars und den TC BW Delmenhorst gab es in Oldenburg nichts zu holen. FOTO: Rolf Tobis Tennis Verbandsligist TC Blau-Weiß Delmenhorst kassiert Abreibung Von Klaus Erdmann | 24.05.2022, 15:10 Uhr

Der momentan ersatzgeschwächte Delmenhorster Tennis-Verbandsligist Blau-Weiß Delmenhorst strebt den Klassenverbleib an, kassierte aber eine Klatsche in Oldenburg. Die Landesliga-Herrenmannschaft 55 des TC BWD gehört nach dem 3:3 beim Hittfelder TC der Spitzengruppe an.