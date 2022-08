Kapitän Yannik Osterloh (rechts) und der TuS Vielstedt erlebten beim Delmenhorster TB IV keinen alltäglichen Saisonstart in die 5. Kreisklasse Oldenburg-Land/Delmenhorst. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Rückzug in die 5. Kreisklasse Verrückter Neustart für die Fußballer des TuS Vielstedt Von Daniel Niebuhr | 26.08.2022, 07:30 Uhr

Die Fußballer des TuS Vielstedt haben sich in die 5. Kreisklasse zurückgezogen, sind aber noch ziemlich lebendig. In der untersten Liga werden sie sich an einiges gewöhnen müssen.