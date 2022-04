Ins Straucheln geraten: Nach dem frühen Führungstor von Stenums Nils Meinken (links) beim SV Brake mit Jan-Niklas Wiese (rechts) verpassten es die Stenumer, nachzulegen. Am Ende mussten sie sogar eine Niederlage quittieren. FOTO: Rolf Tobis Fußball-Bezirksliga 2021/22 VfL Stenum betreibt Chancenwucher und verliert beim SV Brake Von Jan von Holt | 18.04.2022, 21:17 Uhr

Nix zu holen für Baake in Brake: Die Vorgaben ihres Trainers Thomas Baake setzte Fußball-Bezirksligist VfL Stenum am Ostermontag konsequent um, stand am Ende aber dennoch mit leeren Händen da. Für VfL-Kapitän Maximilian Klatte nicht ganz so überraschend.