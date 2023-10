Am Sonntag hat es in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst einen Spielabbruch gegeben. In der Begegnung VfL Stenum II gegen den SV Baris Delmenhorst ereigneten sich beim Stand von 1:2 nach einem Foulspiel von Stenums Bjarne Brokate gegen einen Baris-Akteur kurz vor dem Halbzeitpfiff unübersichtliche und turbulente Szenen, die Schiedsrichter Sydney Eggers zum Abbruch der Begegnung veranlassten.

„Das lasse ich nicht mit meinen Spielern machen.“ Baris Caki Trainer des SV Baris Delmenhorst

Nach Angaben von Delmenhorsts Trainer Baris Caki hätten sich einige seiner Spieler nach dem Foul um den verletzten Akteur kümmern wollen, seien daran aber durch Eggers gehindert worden. Caki sprach sogar von mehrfachem Wegschubsen seiner Spieler durch den Schiedsrichter. Danach habe er beschlossen, seine Mannschaft vom Platz zu nehmen. „Das lasse ich nicht mit meinen Spielern machen, vor allem, weil man da so machtlos ist, weil du gegenüber dem Schiedsrichter nichts machen kannst”, begründete er seine Entscheidung im Nachhinein.

Baris Caki und Tolga Caki kassieren Platzverweis

Nach Medienberichten habe sich Schiedsrichter Eggers mit seinem Assistenten über das weitere Vorgehen nach dem Foulspiel und einem weiteren Vergehen austauschen wollen – dazu sei es aber nicht gekommen, da Baris-Spieler ihm den Weg versperrt hätten. Baris Caki selbst erhielt sogar noch die Gelb-Rote Karte, genau wie Baris-Spieler Tolga Caki.

Stenums Trainer Jan Badberg schilderte die Situation wie folgt: „Es kam zu Rudelbildungen und der Schiedsrichter hat gesagt, dass die Baris-Spieler zur Seite gehen sollen. Das haben sie nicht gemacht. Dann ist das ein bisschen ausgeartet und letztendlich hat der Schiedsrichter ein, zwei Spieler zur Seite geschoben und dann haben sich die Baris-Spieler alle aufgeregt.”

„Heute war der traurigste Tag.“ Jan Badberg Trainer des VfL Stenum II

Zudem sei der Schiedsrichter auch von SVB-Betreuern verbal angegangen worden. Badberg fügte noch an: „Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr auf dem Fußballplatz, aber heute war der traurigste Tag. Egal, wie der Schiedsrichter pfeift, wir haben das alle zu respektieren.”

Wie es jetzt weitergeht

NFV-Spielausschuss-Vorsitzender Thomas Luthardt rechnete noch am Montag mit einem Sonderbericht des Schiedsrichters, der dann ans Sportgericht weitergeleitet wird. Dies müsse dann klären, „was da gewesen ist, ob der Schiedsrichter alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, der Abbruch begründet war und ob das Spiel wiederholt oder es für den Gegner gewertet wird”, so Luthardt. Bis zu einer Entscheidung könne es auf jeden Fall vier bis sechs Wochen dauern, erklärte er abschließend.