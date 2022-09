Stehen sich am Sonntag im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga gegenüber: VfL Stenum-Routinier Maximilian Klatte (links) und SV Atlas-II-Verteidiger Marc Rässler (rechts). Foto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Bezirksliga VfL Stenum ist heiß auf das Topspiel gegen SV Atlas Delmenhorst II Von Lennart Bonk | 09.09.2022, 07:00 Uhr

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht das Spitzenspiel zwischen Ligaprimus VfL Stenum und SV Atlas Delmenhorst II an. Die Partien in der Übersicht.