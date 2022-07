Der Kader ist zu klein: Das ist ein Grund dafür, dass der VfL Stenum seine A-Junioren aus der Landesliga zurückgezogen hat (Symbolbild). FOTO: Daniel Niebuhr up-down up-down Fußball-Saison 2022/23 VfL Stenum meldet A-Junioren-Mannschaft aus Landesliga ab Von Lars Pingel | 27.07.2022, 12:46 Uhr

Die A-Junioren-Fußballer des VfL Stenum werden in der Saison 2022/23 in der Bezirks- statt in der Landesliga antreten. Jugendleiter Werner Bruns erklärt warum.