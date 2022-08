Fußball-Landesliga 2022/2023 Alte Probleme beim VfL Wildeshausen vor Start in „Haifischbecken-Liga“ Von Moritz Praß | 05.08.2022, 10:00 Uhr

Nach dem enttäuschenden Aus im Bezirkspokal, steht für den VfL Wildeshausen der Auftakt in die neue Landesliga-Saison gegen GW Firrel an. Trainer Marcel Bragula klagt über Probleme, die ihm schon in der vergangenen Saison „aus dem Hals raushingen“.