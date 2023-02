Der VfL Wildeshausen hat an der Futsal-Bezirksmeisterschaft 2023 in Lutten teilgenommen. Symbolfoto: imago images/Zink up-down up-down Futsal-Bezirksmeisterschaft 2023 C-Junioren des VfL Wildeshausen belegen in Lutten Platz drei Von Klaus Erdmann | 07.02.2023, 11:37 Uhr

Die C-Junioren des VfL Wildeshausen haben an der Futsal-Bezirksmeisterschaft 2023 in Lutten teilgenommen. So lief das Turnier.