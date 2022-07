Der SV Werder Bremen trifft am 23. Juli in Delmenhorst auf den FC Groningen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. FOTO: imago images / Nordphoto up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Vorverkauf für Testspiel des SV Werder Bremen gegen Groningen in Delmenhorst startet Von Jan von Holt | 15.07.2022, 09:36 Uhr

Ab sofort sind Karten für das Testspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gegen den FC Groningen (23. Juli) in Delmenhorst erhältlich. Was darüber hinaus in der Delmenhorster Fußballszene noch los ist.