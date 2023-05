Der VSK Bungerhof richtet sein Pfingsthandballturnier aus, in dem Teams aller Altersklassen antreten. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Pfingsthandballturnier 2023 VSK Bungerhof begrüßt 146 Mannschaften auf den Plätzen am Tell Von Klaus Erdmann | 25.05.2023, 21:03 Uhr

Die VSK Bungerhof richtet auf der Anlage am Tell in Delmenhorst ihr Pfingsthandballturnier 2023 aus. Teams aller Altersklassen treten an.