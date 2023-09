Jonas Meissner, der für die HSG Delmenhorst als Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft und Leiter der Jugendabteilung tätig ist, und der Handballsport pflegen eine intensive Beziehung. Das wird während eines Gesprächs deutlich, in dessen Verlauf der 25-Jährige Fragen zu seinem sportlichen Werdegang und seiner Sicht der Dinge beantwortet. Und zum dritten Punktspiel seines Teams, das der Handball-Oberligist am Samstag ab 19.15 Uhr in der Halle am Stadion gegen den SV Beckdorf bestreitet.

Meissner und der Handball – das ist ein Geben und Nehmen, das ist eine Win-win-Situation. Er gehört zu jenen Personen auf der Kommandobrücke, die das HSG-Schiff nach unruhigen Zeiten sowohl im sportlichen als auch im außersportlichen Bereich wieder durch ruhigere Gewässer steuern.

„Im Handball bin ich talentierter.“ Jonas Meissner Trainer der HSG Delmenhorst

Der gebürtige Ganderkeseer, der nach wie vor in der Delmenhorster Nachbargemeinde lebt, trat einst dem dortigen TSV bei und favorisierte zunächst den Fußball, ehe er auch am Handballsport Gefallen fand und sich bis zum C-Juniorenalter beiden Sportarten parallel widmete. Der Handball gewann die Oberhand und als eine Entscheidung anstand, fiel sie zugunsten des kleineren, rund 120 Gramm leichteren Spielgeräts. „Im Handball bin ich talentierter. Er lag mir besser und hat mir immer einen Megaspaß gemacht,“ blickt Meissner zurück. Über die Regionsauswahl freundete er sich mit HSG-Jugendlichen an und da er auch den damaligen Trainer Rolf von Lien kannte, lag ein Wechsel zur Handball-Spielgemeinschaft nahe.

Mehrere Kreuzbandrisse führen zu einer Veränderung

Meissner, der zeitweise gleichzeitig für die A-Jugend und Herren II der HSG spielte und erste Erfahrungen als Trainer bei Ganderkeseer Nachwuchsteams sammelte, sah sich bereits als A- und B-Junior mit zwei Kreuzbandrissen konfrontiert. Die dritte Verletzung dieser Art folgte vor eineinhalb Jahren und die coronabedingte Pause tat ein Übriges: Meissner entschied sich für die Trainertätigkeit und avancierte zum „Co“ von Karsten Winkelmann, Coach der HSG-Herren II. „Wir harmonieren gut“, betont er. Es folgte der Tausch der Rollen. Meissner absolvierte 2022/23 seine erste Saison als Cheftrainer und gemeinsam mit Winkelmann führte er die zweite Vertretung in der Landesliga zum Klassenverbleib.

„Was haben wir zu verlieren?“ Jonas Meissner Trainer der HSG Delmenhorst

Dieses Ziel verfolgt das Duo zurzeit auch mit der ersten Mannschaft in der Oberliga. Nach dem großen personellen Aderlass, der mit dem Verlust von viel Erfahrung einherging, besteht das Team überwiegend aus Aktiven der ehemaligen Zweiten. Sein Bestreben sei es, so Meissner, die Spieler auf ein höheres Niveau zu führen. Als ihm die Rolle des Cheftrainers angetragen wurde („Ich habe das als große Ehre betrachtet“), sagte er zu. „Ich habe den Vorteil, dass ich die Jungs kenne. Was haben wir zu verlieren?“, fragt Meissner.

Apropos: Die ersten beiden Punktspiele hat seine Mannschaft verloren – gegen Aufsteiger TV Schiffdorf mit 27:39 und beim Meisterschaftsanwärter ATSV Habenhausen mit 17:39. In Bremen, so Meissner, habe man sich während der ersten Halbzeit gut verkauft, jedoch die Chancen nicht gut genutzt. Nach der Pause habe die Bereitschaft gefehlt. Darüber ärgert er sich.

Den SV Beckdorf, der am Samstag als Achter und mit 2:2-Punkten anreist, bezeichnet Meissner als „unberechenbar“. Der Gegner verfüge über gute Torhüter, biete eine „relativ harte Deckung“ auf, sei auf allen Positionen gut aufgestellt und besitze viel Erfahrung. „Ich zähle Beckdorf zu den besseren Mannschaften in der Liga“, unterstreicht der HSG-Trainer, dem Kevin Larisch (kehrt demnächst nach langwieriger Schulterverletzung in das Team zurück), Luca Egan (Knieverletzung) und Niklas Schäfer (wurde während des Duells mit Habenhausen des Feldes verwiesen) gegen Beckdorf nicht zur Verfügung stehen. Meissner bedauert es, dass zur gleichen Zeit das Landesliga-Derby TS Hoykenkamp gegen Delmenhorst II auf dem Programm steht.

Meissners Partnerin teilt die Leidenschaft

Seine Aufgaben bei der HSG, so der Groß- und Außenhandelskaufmann, bekomme er gut unter einen Hut. „Bei der Jugendarbeit unterstützt mich Bianca Gallmann wahnsinnig gut“, sagt Jonas Meissner mit Nachdruck.

„Der Handball lastet mich gut aus“, stellt der C-Lizenz-Inhaber („Es macht mir Spaß zu trainieren, zu coachen und zu organisieren“) lachend fest. Wenn es um Verständnis und Unterstützung seitens der Partnerin geht, kann er nicht klagen: Meissner lebt mit Lara Winkelmann zusammen, die die Damenmannschaft der HSG trainiert. Und auch die sozialen Kontakte kommen aufgrund des großen Engagements für seine Lieblingssportart nicht zu kurz: „Unser Freundeskreis besteht aus Handballern.“ Wie sollte es anders sein?