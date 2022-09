Eckard Zunft fungiert derzeit als Interimstrainer beim Fußball-Kreisligisten Harpstedter TB. Es läuft gut, wie es nach der Winterpause weitergeht, ist aber noch unklar. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Kreisliga-Gipfeltreffen Was Harpstedt und Munderloh vom Duell der Unbesiegbaren erwarten Von Jan von Holt | 29.09.2022, 18:03 Uhr

Morgen Abend steigt das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga: Warum es für den TV Munderloh und den Harpstedter TB bislang so gut läuft und Harpstedt immer nur Zentimeter am Aufstieg vorbeischrammt.