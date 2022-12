Kevin Radke (rechts) wird mit Landesligist VfL Wildeshausen ab Janaur zu sechs Testspielen auflaufen, allesamt auswärts. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene VfL Wildeshausen testet sechsmal, Hallenturnier der JSG Delmenhorst und | 09.12.2022, 09:43 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 09.12.2022, 09:43 Uhr

Wir werfen einen Blick in den Fahrplan des Landesligisten VfL Wildeshausen in der Wintervorbereitung. Außerdem findet am Samstag ein Jugend-Hallenturnier in Delmenhorst statt und Abdins Manuel Celik macht in der Bezirksliga einen Sprung. Neues aus der Fußball-Szene.