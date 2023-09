Neues aus der Fußball-Szene Wildeshausen weiht Kunstrasenplatz ein, Hude bei Atlas II gefordert Von Klaus Erdmann | 21.09.2023, 08:44 Uhr Wartet mit dem FC Hude seit drei Spielen auf einen Sieg: Trainer Hans-Jürgen Gundelach (vorne). Er bestreitet mit seinem Team am Donnerstagabend ein Nachholspiel in Delmenhorst. Foto: Rolf Tobis up-down up-down

Am Wochenende stehen die nächsten Begegnungen in der Kreis- und Bezirksliga auf dem Programm. Außerdem findet ein Turnier mit jungen Auswahlteams in Lohne statt und in Stenum steigt ein besonderes Spiel.