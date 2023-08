Dass der Schatz auf Tim Kirchhoffs Dachboden eines schönen Tages mal in einem Fußball-Museum ausgestellt wird, ist wohl zu bezweifeln; sein modischer Wert dürfte aber unbestritten sein. Die Kickers aus Ganderkesee, die Kirchhoff seit 13 Jahren als Vorsitzender führt, haben es zu aktiven Zeiten zwar nie über die 3. Kreisklasse hinaus geschafft, gehörten optisch aber stets zur Haute Couture im Landkreis Oldenburg – den Trikots in Warnwestenorange sei Dank. Den Fußball spielenden Ganter im Logo – Ganderkesees Wappentier – trugen sie zwar nie auf großen Bühnen, aber immer mit Stolz.

Man darf es nicht nur deshalb bedauern, dass die ikonischen Jerseys das Haus des Vorsitzenden wohl auf absehbare Zeit nicht mehr verlassen werden. Anfang des Monats ist die Saison in den Kreisklassen Oldenburg-Land/Delmenhorst erneut ohne die Kickers gestartet, was niemanden überraschte und für Kirchhoff dennoch bitter schmeckt. „Momentan sieht es nicht so aus, als ob wir überhaupt noch einmal zurückkehren“, sagt der Gründervater, der nebenbei auch Beauftragter für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt ist.

Im Frühjahr 2022 hatten die Ganderkeseer ihre letzte Mannschaft mangels Masse abmelden müssen und waren als erster Verein aus dem Landkreis Oldenburg seit dem Inklusionsclub und Ortsrivalen SC Rote Teufel 2017 komplett aus dem Spielbetrieb verschwunden. Ganderkesee ist mit sechs aktiven Clubs allerdings immer noch die Gemeinde mit den meisten Fußball-Vereinen im Landkreis Oldenburg. In Delmenhorst erwischte es zuletzt auf ähnliche Weise den Adelheider TV, der aber an einem Comeback arbeitet.

Fanartikel im Internet

Die Kickers wollten eigentlich schon nach der verpassten Rückrunde wieder dabei sein. Über Aufrufe in Sozialen Medien hatte Kirchhoff zur Saison 2022/23 einige Neuzugänge gewonnen. „Es waren aber nicht genug, um ernsthaft eine Ligamannschaft zu melden“, berichtet er. In der gerade zuende gegangenen Sommerpause „habe ich es gar nicht mehr versucht. Es hätte für mich wenig Sinn gehabt.“

Auf dem Papier (und im Netz) existieren die Kickers allerdings noch. Über die Internetseite können sogar noch Fanartikel – vom Bierglas bis zu Badeschlappen – bestellt werden. Der Verein, der sich einst aus ehemaligen Mitgliedern des Nachbarn SG Bookhorn formiert hatte, wurde im Mai 15 Jahre alt und hatte zwischen 2011 und 2014 sogar mal zwei Herrenmannschaften und zwischen 2015 und 2018 gemeinsam mit dem TV Falkenburg ein Damenteam.

Auszug aus dem Stadion wegen Flüchtlingskrise

Die Kickers richteten mehrfach die Qualifikation der Herren-Hallenkreismeisterschaft aus – ohne selbst je die Endrunde zu erreichen – und zweimal das Finalturnier der Frauen und waren immerhin der letzte Fußballverein, der das fast 100 Jahre alte Stadion am Habbrügger Weg in Ganderkesee einigermaßen füllte. Zum Freundschaftsspiel gegen den VfB Oldenburg 2011 und zum Kreispokalendspiel der Damen 2015 kamen jeweils knapp 250 Zuschauer. Nach dem Auszug wegen der Flüchtlingskrise – im Stadion wurde eine Mobilhalle für 153 Asylbewerber hochgezogen – spielten die Ganderkeseer in ihren letzten Jahren praktisch als Untermieter auf der Anlage des Bookholzberger TB. Die größten Erfolge der Männer? Dritte Plätze in der 4. Kreisklasse 2011, 2017 und 2020. „Ich habe schöne Erinnerungen, aber auch negative“, bekennt Kirchhoff. „Gerade zum Schluss war es doch sehr frustrierend.“

Comeback wie der SV Rethorn?

Wie lange der Club noch lebt, kann auch Kirchhoff nicht sagen. Obwohl die Fußballer die einzige Abteilung sind, hätte man noch „genügend Mitglieder, um die Formalitäten zu erfüllen“, sagt er: „Aber irgendwann muss man über die Gemeinnützigkeit diskutieren.“ Nachbarn SV Rethorn hatte nach der eigenen Abmeldung 2008 das gleiche Problem, kehrte nach sieben Jahren Pause aber unerwartet zurück. Dass den Kickers ein ähnliches Comeback gelingt, hält Kirchhoff für nicht sehr wahrscheinlich: „Ich kann leider nicht dran glauben.“