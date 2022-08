Der VfL Stenum mit Paul Fuhrken (links) und Nils Meinken ist genau wie der SV Baris um Dennis Kuhn an diesem Wochenende wieder im Einsatz. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down 2. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Zwei Derbys stehen an und der SV Atlas II greift ins Geschehen ein und | 12.08.2022, 16:51 Uhr Von Lennart Bonk Jan von Holt | 12.08.2022, 16:51 Uhr

Wie es an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems weitergeht - und was die Trainer erwarten.