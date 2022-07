Auf dem Sprung nach Delmenhorst: Der Bundesligist SV Werder Bremen um Amos Pieper (am Ball) trägt im Stadion an der Düsternortstraße ein Testspiel gegen den FC Groningen aus, das der SV Atlas ausrichtet. FOTO: imago images/Nordphoto up-down up-down Am 23. Juli im Stadion Deshalb richtet Atlas Delmenhorst ein Testspiel des SV Werder aus Von Lars Pingel | 12.07.2022, 18:08 Uhr

Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen tritt am Samstag, 23. Juli, in Delmenhorst gegen den niederländischen Erstliga-Club FC Groningen an. Stefan Keller, Vorstandsmitglied des SV Atlas, erklärt, was sich der Verein wünscht.