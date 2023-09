Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst werden im Viertelfinale des Fußball-Niedersachsenpokals 2023/24 – Wettbewerbsstrang der Amateure – im heimischen Stadion an der Düsternortstraße antreten. Das ergab die Auslosung der vier Partien, die der NFV am Dienstagabend aus seiner Geschäftsstelle in Barsinghausen auf seiner Internetseite live gestreamt hat. Als Gast der Delmenhorster Oberliga-Mannschaft wurde Ligarivale Kickers Emden gezogen. Die Runde der letzten Acht soll am Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), ausgetragen werden, erklärte der Niedersächsische Fußballverband.

Teilnahme am DFB-Pokal winkt

Die Auslosung, für die die Teams nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Lostöpfe verteilt wurden, ergab zudem die Paarungen SC Melle gegen TuS Bersenbrück, Lupo Martini Wolfsburg gegen STK Eilvese und Germania Egestorf/Langreder gegen VfV Hildesheim. Der SVA hatte sich durch einen 3:1-Heimerfolg über den Rotenburger SV, ebenfalls Oberligist, für das Viertelfinale der Konkurrenz der Oberligateams und Bezirkspokalsieger qualifiziert. In der Vorsaison 2022/23 waren die Delmenhorster, weil sie noch in der vierthöchsten Klasse um Punkte kämpften, im Zweig des Landespokals für Regional- und Drittligisten ins Finale eingezogen. Trotz der Niederlage gegen den VfL Osnabrück (0:3) hatten sie den DFB-Pokal 2023/24 erreicht. Das Erstrundenspiel im ausverkauften Delmenhorster Stadion verlor Atlas mit 0:5 gegen die Zweitliga-Profis des FC St. Pauli.