Der SV Atlas hofft, dass es so auch am zweiten Augustwochenende 2023 sein wird: eine vollbesetzte Haupttribüne im Stadion an der Düsternortstraße. Der Verein möchte das DFB-Pokalspiel seines Oberligateams gegen den Zweitligisten FC St. Pauli gerne dort austragen.

Foto: Lars Pingel up-down up-down