Nach den doch recht lang anhaltenden Regenfällen in den vergangenen Tagen war bis vor kurzem noch unsicher, ob die Begegnung in der Fußball-Oberliga zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem VfL Oldenburg am Sonntag ab 15 Uhr im Stadion Düsternort wie geplant über die Bühne gehen kann. Seit dem heutigen Samstag steht nun fest, dass die Partie stattfindet. „Wir spielen, der Platz sieht gut aus“, berichtete Atlas-Sportchef Bastian Fuhrken.

Für die Delmenhorster geht es in der Liga im Moment ein bisschen auf und ab, am letzten Wochenende gab es bei Eintracht Celle wieder einen Rückschlag (0:1). Dort war die Mannschaft laut Fuhrken im Laufe der zweiten Halbzeit von ihrem Matchplan abgewichen, was ihn und das Trainerteam ärgerte. „Das möchten wir nicht so gerne sehen“, betonte er jetzt vor dem anstehenden Duell mit dem VfL noch mal. Oldenburg verlor sein letztes Spiel bei Kickers Emden mit 0:2, steht in der Tabelle aber trotzdem noch drei Punkte und vier Plätze vor Atlas.