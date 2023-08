Pressekonferenz zum DFB-Pokal So schätzt St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler Atlas Delmenhorst ein Von Jan von Holt | 10.08.2023, 13:25 Uhr St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler ging vor dem DFB-Pokalspiel in Delmenhorst auch auf einzelne Akteure des SV Atlas ein. Archivfoto: imago images/Oliver Ruhnke up-down up-down

Fabian Hürzeler erklärte in der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel bei Atlas Delmenhorst am Samstag, wie er und sein Team die Begegnung angehen wollen und was er vom SV Atlas erwartet.