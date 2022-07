Fußball-Bundesligist Werder Bremen kommt mit seinen Neuzugängen, darunter Lee Buchanan (am Ball), am 23. Juli nach Delmenhorst. FOTO: imago images/Nordphoto up-down up-down Testspiel am 23. Juli Werder Bremen spielt in Delmenhorst gegen den FC Groningen Von Jan von Holt | 11.07.2022, 13:30 Uhr

Der voraussichtlich letzte Härtetest für Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen vor Saisonbeginn findet in Delmenhorst statt: Die Bremer treffen am 23. Juli im Stadion auf den FC Groningen. Alles, was es zum Kartenvorverkauf zu wissen gibt.