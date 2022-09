Oliver Rauh (links) half vergangenes Wochenende bei der zweiten Delmenhorster Mannschaft aus, steht jetzt aber wieder im Kader der ersten. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Regionalliga in Delmenhorst Wie der SV Atlas sich auf das Spiel gegen Weiche Flensburg vorbereitet Von Jan von Holt | 23.09.2022, 17:15 Uhr

Was Atlas-Trainer Key Riebau von Weiche Flensburg erwartet - und was sich diese Woche in personeller Hinsicht beim Fußball-Regionalligisten aus Delmenhorst getan hat.