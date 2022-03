Fußball FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Hamburg-Towers-Coach: Gegen Ludwigsburg kühlen Kopf bewahren Von dpa | 18.03.2022, 19:17 Uhr | Update vor 6 Std.

Für die Hamburg Towers steht am Samstag (18.00 Uhr) ein wohl wegweisendes Bundesliga-Spiel an. Um nicht weiter an Boden auf die Playoff-Plätze zu verlieren, steht der Tabellen-Neunte in der Partie gegen die fünftplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg in der Inselparkhalle unter Erfolgsdruck. „Ludwigsburg verteidigt gerade in den ersten Sekunden eines Angriffs immer sehr aggressiv, darauf müssen wir aufpassen“, warnte Coach Pedro Calles.