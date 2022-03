Rafael Nadal FOTO: Marcio Jose Sanchez Tennis Nadal besiegt auch wütenden Kyrgios in Indian Wells Von dpa | 18.03.2022, 07:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Tennis-Routinier Rafael Nadal hat sich bei seinem Siegeszug in diesem Jahr auch nicht von Nick Kyrgios bremsen lassen. Der Australian-Open-Champion gewann beim Turnier in Indian Wells 7:6 (7:0), 5:7, 6:4 gegen den zutiefst frustrierten Australier und zog in das Halbfinale ein.