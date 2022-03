Rafael Nadal FOTO: Mark J. Terrill Tennis Nadal bleibt ungeschlagen: Indian-Wells-Finale gegen Fritz Von dpa | 20.03.2022, 05:12 Uhr | Update vor 58 Min.

Rafael Nadal hat in diesem Jahr noch kein Tennis-Match verloren und so schon drei Turniere gewonnen. In Indian Wells verlängerte der Spanier seine Serie - im Finale wartet nun Taylor Fritz aus den USA.