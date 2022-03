Weltcup in Courchevel FOTO: Alessandro Trovati Ski alpin US-Skistar Shiffrin holt den Sieg im Gesamtweltcup Von dpa | 17.03.2022, 11:06 Uhr | Update vor 10 Std.

Nach ihrer Olympia-Enttäuschung schwebt Shiffrin wieder auf Wolke sieben. Am Mittwoch der Triumph in der Abfahrt, am Donnerstag der Sieg im Gesamtweltcup - und ihre Spezialdisziplin steht noch aus.