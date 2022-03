Karl Geiger FOTO: Daniel Kopatsch/Fa Weltcup in Oberstdorf Skispringer Geiger kämpft um Gesamtweltcup - Paschke fehlt Von dpa | 16.03.2022, 10:54 Uhr | Update vor 7 Std.

Mit einem zwölfköpfigen Team um Topflieger Karl Geiger treten die deutschen Skispringer beim Heim-Weltcup in Oberstdorf an. Beim Skifliegen im Allgäu fehlt Pius Paschke aufgrund einer Virusinfektion, wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte.