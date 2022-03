Basketball FOTO: Swen Pförtner Basketball-Bundesliga Sondergenehmigung: Towers vor 3400 Fans gegen Ludwigsburg Von dpa | 16.03.2022, 16:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Basketballer der Hamburg Towers können ihr Bundesliga-Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Samstag (18.00 Uhr/Magenta Sport) wieder vor 3400 Zuschauern in der heimischen Arena austragen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, haben die Hamburger Behörden eine Sondergenehmigung für die Vollauslastung der Halle im Stadtteil Wilhelmsburg erteilt.