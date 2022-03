Basketball FOTO: Soeren Stache Basketball-Bundesliga Towers-Coach: „Wir spielen nicht nach unseren Möglichkeiten“ Von dpa | 13.03.2022, 10:36 Uhr | Update am 13.03.2022

Nach der 73:85-Heimniederlage gegen die Telekom Baskets Bonn sucht Basketball-Bundesligist Hamburg Towers weiter nach seiner Form. „Ich will meinen Jungs Credits geben - wir spielen gerade nicht nach unseren Möglichkeiten und haben den Rhythmus noch nicht wiederfinden können“, sagte Trainer Pedro Calles nach der Partie am Samstagabend in der Inselparkhalle.