Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den nächsten Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in der Inselparkhalle den MHP Riesen Ludwigsburg mit 75:79 (39:34) und verpasste es damit, Boden in der Tabelle gutzumachen. Bester Werfer bei den Hausherren war Seth Hinrichs (19 Punkte).