Andrew Parsons FOTO: Jens Büttner Winterspiele in Peking Schwierige Zeiten: Paralympics enden mit deutschem Erfolg Von dpa | 13.03.2022, 14:08 Uhr | Update am 13.03.2022

Bei aller Freude sind die Paralympics in Peking ein Kraftakt. Der Ukraine-Krieg, der Gastgeber und die Pandemie drücken auf die Stimmung. Am Ende wird IPC-Chef Parsons in China wieder zensiert.