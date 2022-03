Valorant Challengers FOTO: Riot Games Mit großer Überraschung XXL-Woche der Valorant Challengers: G2 und Fnatic jubeln Von dpa | 13.03.2022, 22:50 Uhr | Update vor 24 Std.

In der Doppelspielwoche der Valorant Challengers für die EMEA-Region haben Fnatic und G2 Esports wichtige Siege auf dem Weg in die Playoffs eingefahren. Insgesamt wurden am Wochenende zehn Spiele in der auch für europäische Teams wichtigen Region abgehalten.