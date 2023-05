Niclas Füllkrug Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Fußball Abgewanderte Top-Stars helfen bei Mission Torjägerkrone Von dpa | 09.05.2023, 15:09 Uhr

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug sieht die Wechsel anderer Bundesliga-Topstürmer ins Ausland als einen Grund für seine Chancen auf die Torjägerkrone. „Wenn es so weit ist, dann ist es eine tolle Auszeichnung. Man muss das Ganze aber immer realistisch einordnen“, sagte der Angreifer von Werder Bremen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Vereins.