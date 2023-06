Werder Bremen verpflichtet Keita vom FC Liverpool Foto: SV Werder Bremen/dpa up-down up-down Fußball Baumann über Keita-Transfer: Impuls „vor zwei, drei Monaten“ Von dpa | 11.06.2023, 11:43 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat bereits seit dem Frühjahr an der überraschenden Verpflichtung des Champions-League-Siegers Naby Keita vom FC Liverpool gearbeitet. „Vor zwei, drei Monaten haben wir zum ersten Mal vom Wunsch gehört, dass Naby gerne in die Bundesliga zurückkehren möchte“, sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann dem Multimediaprojekt „Deichstube“. Noch in der vergangenen Woche „habe ich es auch noch für unrealistisch gehalten, dass es wirklich klappt. Aber wir sind dran geblieben.“