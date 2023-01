1. FC Köln - Werder Bremen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Bundesliga Baumgart nach 7:1: „Haben auch schon auf den Arsch gekriegt“ Von dpa | 22.01.2023, 09:11 Uhr

Von der 7:1-Gala gegen Werder Bremen wollte sich Kölns Trainer Steffen Baumgart nicht blenden lassen und dachte an so manche schwere Stunde. „Jeder weiß, dass so ein Ergebnis nur bedingt der Realität entspricht“, sagte der FC-Coach nach dem höchsten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit rund 40 Jahren: „Das ist ein schönes Ergebnis. Aber wir haben dieses Jahr auch schon zweimal auf den Arsch gekriegt.“