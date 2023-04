Lina Magull Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga Bayern-Frauen bleiben Spitzenreiter: 2:0 beim SV Meppen Von dpa | 02.04.2023, 15:07 Uhr

Eine Woche nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag in einer lange zähen Partie mit 2:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten SV Meppen durch. Kapitänin Lina Magull (50. Minute) und die englische Europameisterin Georgia Stanway (Handelfmeter/65.) erzielten vor der Meppener Rekordkulisse von 3685 Zuschauern die Tore für die Gäste, die unter der Woche im Champions League-Viertelfinale beim WFC Arsenal ausgeschieden waren.