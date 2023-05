Belibt er oder geht er? Die Leihe von Maximilian Philipp (rechts) an Werder Bremen endet zum Saisonende. Foto: imago images/osnapix up-down up-down 1. Fußball-Bundesliga Bei RB Leipzig hängen die Trauben für Werder Bremen zu hoch Eine Kolumne von Hans-Jürgen Gundelach | 12.05.2023, 19:00 Uhr

Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Fußball-Bundesliga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach des FC Hude.