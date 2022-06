ARCHIV - Kölns Jonas Hector (l) und der Mainzer Jean-Paul Boetius kämpfen um den Ball. Foto: Marius Becker/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Marius Becker up-down up-down Transfermarkt „Bild“: Werder Bremen an Mainzer Boëtius interessiert Von dpa | 28.06.2022, 13:36 Uhr

Nach dem gescheiterten Transfer von Wunschspieler Daniel-Kofi Kyereh denkt Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar über eine Verpflichtung des Niederländers Jean-Paul Boëtius von Mainz 05 nach. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Dienstag. „Es sind mehrere Bundesliga-Clubs an ihm interessiert. Ein Verein ist Werder Bremen. Sie haben angerufen und sich nach ihm erkundigt“, wird Boëtius' Berater Erkan Alkan am Dienstag zitiert.