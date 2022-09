Niclas Füllkrug Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down WM-Kader Bittencourt: „Bester deutscher Stürmer, den wir haben“ Von dpa | 29.09.2022, 11:11 Uhr

Werder Bremens Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt glaubt an eine Chance von Mannschaftskollege Niclas Füllkrug auf die Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. „Er hat auf jeden Fall die Qualität dafür. Ich glaube, die Zahlen sprechen für ihn“, sagte der Fußball-Profi am Donnerstag in einer Medienrunde.